До вторгнення Росія мала втричі більше танків, ніж Україна: як ця ситуація змінилася за рік

Росіяни стрімко втрачають свою бронетехніку в Україні. Зокрема, наші військові активно знищують ворожі танки.

До початку повномасштабного вторгнення співвідношення української техніки до російської складало 1:3. Зараз – 1:1,2 – 1:1,3. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Микола Соломаха.

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Співвідношення вирівнялося

За словами військового експерта, ворог втратив 1,7 одиниці танків у ході бойових дій. Звісно, йдеться про вищий показник, але частину окупанти змогли відновити, а частину – дістати із запасів та поставити у ряди чинної армії.

Україна також мала певний недоторканний запас. Відразу після 24 лютого було прийнято рішення про формування нових танкових бригад, на що його й спрямували.

"Також було відновлено танковий батальйон десантно-штурмових військ, який ліквідували у 2021 році. Досить недолуго, безграмотним рішенням. Те, що відбулося, вдалося виправити лише після того, як напав ворог", – зауважив військовий експерт.

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Зараз співвідношення кількості та якості – приблизно один до одного. Усе буде залежати від того, наскільки грамотно ми будемо використовувати той інструмент, який зараз маємо, і діяти в тих умовах, які складатимуться.

"В нас є ще одна перевага – в кадрах. Бойові дії, які тривають з 2014 року, і система підготовки кадрів, яка вибудувалася, дозволила нам сформувати досить потужний кадровий резерв – серед сержантського складу, молодшого офіцерського складу, старших офіцерів та навіть генералітету", – підсумував Соломаха.

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