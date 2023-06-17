Українські захисники знищили ворожий "Урал": його екіпаж кинувся навтікача

Українські воїни знищили російський ватажний автомобіль "Урал". Окупанти, які там перебували, швиденько накивали п'ятами.

Артилеристи показали, як знищили ворожий "Урал". Вони зазначили, що це спільна робота артилеристів Великокнязівської бригади та побратимів з 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

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Мінус ще один спецтранспорт окупантів

Артилеристи Великокнязівської бригади знищили російський "Урал". Їхню роботу з повітря коригували побратими з 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

На відео видно, як після "прильоту" окупанти втікають якомога далі від "бавовни".

Знищення російського "Урал": дивіться відео

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