Зібрали, щоб президента послухати, – окупант розповідає про 80 "200-х" в Донецьку

Путін не шкодує своїх військових та пачками відправляє на загибель в Україну. Водночас розвідники перехопили телефонну розмову одного окупанта з другом, під час якої той розповів про "бавовну". Рослина розцвіла якраз тоді, коли загарбників зібрали, аби послухати промову президента.

Російським загарбникам слід брати приклад зі своїх колег та частіше слухати Путіна, а не воювати. Зауважимо, що через раптові вибухи в Донецьку до Кобзона відправилось близько 80 ворогів.

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Ще 200 окупантів втекли

На цьому ж перехоплені чути, що 80 ліквідованих солдатів – це не єдина біда для Росії, яка трапилася за останній час. У потоці лайки можна виловити слова окупанта про те, що близько 200 зеків, яких Пригожин завербував у ПВК "Вагнера", просто-таки втекли. Вочевидь, вони зрозуміли, що не хочуть помирати.

Вони (окупанти – 24 Канал) пішли в клуб дивитися цього, президента, нах*й, *бать, і *банули в клуб… Так, яких із зони набирали, ось вони з**бались. 200 осіб,

– сказав загарбник.

За його словами, невідомо, куди саме вагнерівці втекли. Ймовірно, вони зараз розгулюють лісами поблизу Вугледара на Донеччині. Окрім того, він припустив, що Збройні Сили виявили скупчення окупантів за тим, що в одному місці було багато мобільних телефонів.

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Щодня Росія втрачає сотні солдатів

У Генштабі констатували 19 лютого, що лише за минулу добу Збройні Сили ліквідували 590 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення на концерті в Кобзона уже 142 860 росіян.

Водночас мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що Росія відправила на Запоріжжя 43 автобуси з вагнерівцями. Однак він переконаний, що скоро найманці "Вагнера" будуть їхати додому, але вже в чорних пакетах.

Окрім того, радісні новини були зі сусіднього Бердянська. Власне, на базі відпочинку, де росіяни влаштували шпиталь, сталася масштабна пожежа.

У ГУР вкотре наголосили, що за кожний воєнний злочин, який окупанти скоюють проти України, буде справедлива для них відплата.