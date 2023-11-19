ЗСУ успішно ліквідували трьох окупантів із Росії: їх ідентифікували в мережі

У мережі ідентифікували ще кількох російських загарбників, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення.

Серед цих окупантів: колишній "мент" із Курганської області, капітан армії з-під Пензи та молодий лейтенант із Псковщини. Докладнішу інформацію про них знайшов блогер Necro Mancer.

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Що відомо про ліквідованих воєнних злочинців

Відставний підполковник поліції Башкінов Сергій Петрович 1963 року народження із курганського села Піонерське зголосився взяти участь у війні та вирушив до України у званні молодшого сержанта. Він був старшим стрільцем мотострілецької роти. Його ліквідували ще 8 жовтня 2023 року, однак у Росії поховали його лише нещодавно.

45-річний капітан ЗС Росії Андрій Жилкін, який "захищав свою землю" в Україні, повернувся додому пакеті. Там 5 листопада він перетворився на "вантаж 200" – його смерть підтвердили лише знайомі, які є запеклими прихильниками війни. !ого поховали у селі Колемас Пензенської області.

Лейтенант Владислав Макаров із Невеля Псковської області був наймолодшим із цих трьох окупантів. Місцева влада не стала розповідати, як саме загинув "під час виконання військового обов’язку" цей воєнний злочинець, але згадала, що останніми днями в краї поховали п’ятьох учасників путінської війни. Крім Макарова, в Україні "демілітаризувалися" також молодші сержанти Ален Гринцевич та Юрій Трофімов, рядові Микола Сумбаєв і Костянтин Карповський.

Російські журналісти не можуть встановити справжні втрати

До слова, журналісти російської газети "Псковська губернія" станом на 15 листопада офіційно встановили імена лише 335 жителів Псковської області, які померли на війні проти України. Однак очевидно, що реальна кількість таких окупантів значно вища.

Лиш за минулу добу наші захисники ліквідували аж 1 190 окупантів. Загальні втрати ворога у живій силі від 24 лютого 2022 року зросли до 318 570.