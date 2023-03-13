Рано чи пізно буде: у ЗСУ розказали, який рубіж втрат на війні зупинить Росію
Росія продовжує нехтувати життями своїх військових на фронті. Ймовірно, ситуацію може змінити лише невдоволення самих росіян.
Про це 24 Каналу розповів Олексій Гетьман – ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт. За його словами, на боці РФ на війні гинуть і мобілізовані з тимчасово окупованих територій.
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Втрати ворога
Олексій Гетьман пояснив, що наразі росіяни не стільки приховують, а скільки не афішують число загиблих військових на українській землі.
"Це починає відчуватися всередині РФ, але поки що це не впливає суттєво на суспільно-громадську думку в цій країні", – наголосив він.
На його думку, Росія мобілізує величезну кількість чоловіків із тимчасово окупованих територій.
Приблизно третина загиблих – це військовослужбовці з "ЛНР" та "ДНР",
– зосередив увагу він.
Майор запасу ЗСУ розказав, що саме через це втрати особового складу не так сильно відчутні в самій Росії.
Чи повстане російський народ
Олексій Гетьман переконаний, що українські захисники попри все продовжують нищити ворога.
Рано чи пізно це буде впливати на певні думки, дії всередині РФ,
– пояснив він.
За його словами, дуже хотілося б, щоб велика кількість смертей на війні вплинула на російський народ. Зокрема, мовиться про протестні рухи, заяви про те, що СВО – це загарбницька війна, яку варто зупинити.
До того ж росіяни мали б виступати за те, що протистояння з Україною не принесе їхній країні нічого хорошого.
"Хоча з іншого боку цілком можливо, що вони знову посилять свою пропагандистську діяльність і, навпаки, у такий спосіб будуть спробувати посилити мобілізувати та згуртувати населення навколо їхнього лідера", – додав він.
Майор запасу ЗСУ наголосив, що поки невідомо, що саме відбуватиметься в Росії.
Сподіваємося на краще,
– підсумував він.
Гетьман підкреслив, що все ж жити надіями, що російський народ масово повстане не варто.
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