Знищені Су-35, танковий взвод, склад і "Град": як захисники Півдня відпрацювали по окупантах
Джерело:ОК "Південь"
Наші воїни невтомно знищують загарбників кожного дня. Це вдається робити на різних напрямках боротьби.
Про чергові успіхи в знищенні ворога відзвітували воїни, які обороняють південний напрямок. Це розповіли в оперативному командуванні "Південь".
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Що вдалось знищити
Наші захисники змогли завдати ворогу значних втрат та пошкоджень. Зокрема, пара наших крилатих штурмовиків вдарила ракетами по складу боєкомплекту і скупченню техніки ворога. Це сталося в районі Снігурівки. А пара Мі-24 вдарила по скупченню особового складу й озброєння в районі Любомирівки.
Ворожий винищувач Су-35 хотів протидіяти нашим повітряним атакам. Він випустив по ударній групі нашої авіації три ракети класу "повітря – повітря". У нас нема втрат, але винищувач росіян збив наш зенітний ракетний підрозділ. Пілот катапультувався, а літак впав на тимчасово окупованій території Херсонщини.
Біля Новогригорівки пара ворожих ударних гелікоптерів Ка-52 намагалась нанести ураження. У нас втрат немає. Як відповідь, наші пари гелікоптерів атакували скупчення озброєння та техніки в районі Хрещенівки та Ольгиного. В результаті ми знищили мінометну батарею ворога.
Знищена техніка, командні пункти та логістика росіян
У ОК "Південь" заявили, що пара наших штурмовиків та бомбардувальник активно відпрацювали по скупченню ворога, його техніки та складу боєприпасів. Вдарили й по батареї РСЗВ "Град" в районі Давидова Брода та Тернових Под.
Увечері 19 липня наші штурмовики також парно вдарили по ворожому танковому взводу в районі Лозового. Бомбардувальник спорожнив опорний пункт противника неподалік. Українська сторона ще розвідує, що саме втратив там ворог.
Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконували вогневі завдання і уразили кілька командних пунктів, станції управління та бази логістичного забезпечення ворога.
Підтверджені втрати противника наразі такі:
- особовий склад – 41 особа
- літак Су-35 – 1
- безпілотний розвідник – 1
- РСЗВ "Град" – 3
- гаубиці "Мста-Б" – 3
- "Гвоздика" – 1
- автомобіль зв'язку – 1
- звичайних авто – 2
- польовий артилерійський склад – 1.
Ситуація на фронті
- Зранку 20 липня Генштаб у традиційному зведенні розповів основне з напрямків боротьби із російськими окупантами. Зауважили, що загарбники на Півдні відчувають нестачу боєприпасів, їжі та води. А на російському флоті процвітає пияцтво. На північному флоті серед окупантів зростає рівень непокори. Тому командування проводить "профілактичні заходи".
- Російські військові хочуть наступати далі. Тепер вони готуються до просування на Бахмут. Крім того, у планах ворога – захоплення Вуглегірської ТЕС. На Бахмутському напрямку ворог намагається створити собі комфортні умови для наступу на сам Бахмут.
- А радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповідав деталі атаки Антонівського мосту. Адже ЗСУ зараз кошмарять росіян вдалими ударами по їхніх складах і логістиці. ЗСУ над Антонівським мостом попрацювали ефективно.
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