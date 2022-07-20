Знищені Су-35, танковий взвод, склад і "Град": як захисники Півдня відпрацювали по окупантах

Наші воїни невтомно знищують загарбників кожного дня. Це вдається робити на різних напрямках боротьби.

Про чергові успіхи в знищенні ворога відзвітували воїни, які обороняють південний напрямок. Це розповіли в оперативному командуванні "Південь".

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Що вдалось знищити

Наші захисники змогли завдати ворогу значних втрат та пошкоджень. Зокрема, пара наших крилатих штурмовиків вдарила ракетами по складу боєкомплекту і скупченню техніки ворога. Це сталося в районі Снігурівки. А пара Мі-24 вдарила по скупченню особового складу й озброєння в районі Любомирівки.

Ворожий винищувач Су-35 хотів протидіяти нашим повітряним атакам. Він випустив по ударній групі нашої авіації три ракети класу "повітря – повітря". У нас нема втрат, але винищувач росіян збив наш зенітний ракетний підрозділ. Пілот катапультувався, а літак впав на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Біля Новогригорівки пара ворожих ударних гелікоптерів Ка-52 намагалась нанести ураження. У нас втрат немає. Як відповідь, наші пари гелікоптерів атакували скупчення озброєння та техніки в районі Хрещенівки та Ольгиного. В результаті ми знищили мінометну батарею ворога.

Знищена техніка, командні пункти та логістика росіян

У ОК "Південь" заявили, що пара наших штурмовиків та бомбардувальник активно відпрацювали по скупченню ворога, його техніки та складу боєприпасів. Вдарили й по батареї РСЗВ "Град" в районі Давидова Брода та Тернових Под.

Увечері 19 липня наші штурмовики також парно вдарили по ворожому танковому взводу в районі Лозового. Бомбардувальник спорожнив опорний пункт противника неподалік. Українська сторона ще розвідує, що саме втратив там ворог.

Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконували вогневі завдання і уразили кілька командних пунктів, станції управління та бази логістичного забезпечення ворога.

Підтверджені втрати противника наразі такі:

особовий склад – 41 особа

літак Су-35 – 1

безпілотний розвідник – 1

РСЗВ "Град" – 3

гаубиці "Мста-Б" – 3

"Гвоздика" – 1

автомобіль зв'язку – 1

звичайних авто – 2

польовий артилерійський склад – 1.

Ситуація на фронті

Зранку 20 липня Генштаб у традиційному зведенні розповів основне з напрямків боротьби із російськими окупантами. Зауважили, що загарбники на Півдні відчувають нестачу боєприпасів, їжі та води. А на російському флоті процвітає пияцтво. На північному флоті серед окупантів зростає рівень непокори. Тому командування проводить "профілактичні заходи".

Російські військові хочуть наступати далі. Тепер вони готуються до просування на Бахмут. Крім того, у планах ворога – захоплення Вуглегірської ТЕС. На Бахмутському напрямку ворог намагається створити собі комфортні умови для наступу на сам Бахмут.

А радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповідав деталі атаки Антонівського мосту. Адже ЗСУ зараз кошмарять росіян вдалими ударами по їхніх складах і логістиці. ЗСУ над Антонівським мостом попрацювали ефективно.

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