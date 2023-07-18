Мінус 3 ворожі роти й понад 40 одиниць техніки: гаряче відео з Таврійського напрямку
Джерело:Олександр Тарнавський
Збройні Сили продовжують вибивати ворога з української землі. Зокрема, на Таврійському напрямку противник зазнає шалених втрат.
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" заявив, що ЗСУ мають успіхи на цьому напрямку. Місцями ворог починає відступати.
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Яка ситуація на Таврійському напрямку
Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку тривають бої. Місцями Сили оборони мають успіхи, а ворог відступає. Протягом минулої доби ворог 20 разів атакував позиції українських захисників та здійснив 678 обстрілів.
Разом з тим, наші артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1 681 вогневе завдання. Лише за минулу добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше ніж 3 роти. Крім того – знищено 41 одиницю військової техніки російських загарбників.
Серед ліквідованої техніки противника:
- 4 танки,
- 12 ББМ,
- 3 гаубиці 2А65 "Мста-Б",
- 2 одиниці БМ-21 "Град",
- БпЛА "Орлан-30",
- БпЛА "Supercam",
- БпЛА "Zala",
- самохідна артилерійська установка 2С3 "Акація",
- гармата "Гіацинт-С",
- автомобільна техніка.
Тарнавський повідомив, що ЗСУ на Таврійському напрямку також знищили 4 склади боєприпасів ворога. Командувач ОСУВ "Таврія" також показав гарячі кадри успішної роботи на цьому напрямку.
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Втрати ворога з кожним днем шалено збільшуються
Українські захисники продовжують знищувати ворога й звільняти території від загарбників. Загалом, втрати ворога вже сягають майже 240 тисяч. Варто зазначити, що статистика втрат окупантів є приблизною, адже в умовах активних бойових дій неможливо точно підрахувати кількість загиблих.
Лише протягом останньої доби ЗСУ на різних напрямках фронту знищили:
- особового складу – близько 239010 (+710) осіб,
- танків – 4119 (+4),
- бойових броньованих машин – 8051 (+17),
- артилерійських систем – 4542 (+38),
- РСЗВ – 689 (+4),
- засобів ППО – 428 (+0),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 310 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3839 (+11),
- крилатих ракет – 1273 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7086 (+27),
- спеціальної техніки – 677 (+0).