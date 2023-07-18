Мінус 3 ворожі роти й понад 40 одиниць техніки: гаряче відео з Таврійського напрямку

Збройні Сили продовжують вибивати ворога з української землі. Зокрема, на Таврійському напрямку противник зазнає шалених втрат.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" заявив, що ЗСУ мають успіхи на цьому напрямку. Місцями ворог починає відступати.

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Яка ситуація на Таврійському напрямку

Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку тривають бої. Місцями Сили оборони мають успіхи, а ворог відступає. Протягом минулої доби ворог 20 разів атакував позиції українських захисників та здійснив 678 обстрілів.

Разом з тим, наші артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1 681 вогневе завдання. Лише за минулу добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше ніж 3 роти. Крім того – знищено 41 одиницю військової техніки російських загарбників.

Серед ліквідованої техніки противника:

4 танки,

12 ББМ,

3 гаубиці 2А65 "Мста-Б",

2 одиниці БМ-21 "Град",

БпЛА "Орлан-30",

БпЛА "Supercam",

БпЛА "Zala",

самохідна артилерійська установка 2С3 "Акація",

гармата "Гіацинт-С",

автомобільна техніка.

Тарнавський повідомив, що ЗСУ на Таврійському напрямку також знищили 4 склади боєприпасів ворога. Командувач ОСУВ "Таврія" також показав гарячі кадри успішної роботи на цьому напрямку.

ЗСУ нищать ворога на Таврійському напрямку: дивіться відео

Втрати ворога з кожним днем шалено збільшуються

Українські захисники продовжують знищувати ворога й звільняти території від загарбників. Загалом, втрати ворога вже сягають майже 240 тисяч. Варто зазначити, що статистика втрат окупантів є приблизною, адже в умовах активних бойових дій неможливо точно підрахувати кількість загиблих.

Лише протягом останньої доби ЗСУ на різних напрямках фронту знищили: