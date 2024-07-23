ЗСУ уразили з HIMARS стоянку ЗРК "ТОР" росіян в Оленівці

Українські захисники уразили ворожу стоянку в Оленівці, де росіяни ховали комплекс протиповітряної оборони "ТОР". Є висока ймовірність того, що комплекс вивели з ладу прямим влучанням або уламками від снаряда.

Захисники повідомили, що комплекс протиповітряної оборони "ТОР" виявили розвідники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з безпілотника.

Дивіться також Атак буде більше: чим ефективні масовані удари дронами по території Росії

Подробиці удару

Розвідувальний безпілотник слідкував за російським комплексом аж до місця його стоянки у селищі Оленівка. Виявилося, що окупанти ховали "ТОР" у промисловій будівлі на околицях селища.

Наші розвідники проінспектували з дрона "Донбас-Арену" у Донецьку і виявили російський зенітно-ракетний комплекс "ТОР",

– розповіли військові.

Захисники одразу завдали удару по місцю його розташування з американської реактивної установки HIMARS.

Ураження стоянки "ТОР" в Оленівці: дивіться відео

Видання "Мілітарний" зазначило, що снаряд GMLRS точно влучив у промислову будівлю. Тож є висока ймовірність, що комплекс виведений з ладу.

Знешкодження подібних систем має посилити можливості української авіаційних засобів, яким стане безпечніше залітати на окуповані території,

– пояснив "Мілітарний".

Варто зазначити, що за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1 220 російських вояків. Також вони спалили десятки одиниць ворожої техніки, серед яких танки та артилерійські системи.