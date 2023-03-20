ЗСУ вже фактично знищили бойовий склад танків армії Росії, – Жданов

Російська армія зазнає величезних втрат на полі бою в Україні. Зокрема, завдяки діям ЗСУ у росіян суттєво зменшився парк військової техніки.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, російські окупанти змушені знімати зі зберігання старі радянські танки.

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Після модернізації росіяни відправляють таку техніку на фронт. От тільки процес оновлення танків в окупантів доволі специфічний.

Як росіяни модернізують старі танки

Як розповів Жданов, російські військові роблять зі старими танками 3 речі:

міняють засоби зв'язку;

додають у прицільні прилади нічний інфрачервоний канал, щоб була можливість вести вогонь у темний час доби;

навішують динамічний захист – активно-реактивну броню.

"Оце й уся модернізація. Далі – фарбування і капітальний ремонт цього танку", – зауважив військовий експерт.

Він додав, що просто так відновити танки після таких тривалих термінів зберігання неможливо.

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У Росії – великі проблеми з танками

Жданов наголосив, що така практика свідчить про те, що у Росії зараз є величезна проблема з технікою.

Якщо ми подивимося на цифру втрат, то на сьогодні можна сміливо казати, що кількість танків, знищених за час повномасштабної війни, фактично дорівнює числу танків у бойовому складі збройних сил Росії,

– сказав військовий експерт.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення в Україну бойовий склад танків російської армії налічував 3,5 одиниці.

"Сьогодні можна констатувати, що бойового складу танків армії Росії вже немає", – наголосив Жданов.

Росія втратила майже всі сучасні танки

Військовий експерт додав, що до бойового складу входили технічно справні та більш-менш модернізовані під сучасні умови танки. Зокрема, йдеться про такі моделі:

T-72Б3;

T-80БВМ;

T-90.

За словами Жданова, танків T-90 у росіян було не більше сотні. Приблизно 20% з них ЗСУ знищили або захопили як трофей. Усі решта російських танків із бойового складу можна було умовно назвати більш-менш технічно справними.

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