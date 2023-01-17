ЗСУ з Javelin знищили найсучасніший танк Росії Т-90 "Прорив"

Українська захисники знищили російський найсучасніший танк Т-90 "Прорив". У прокремлівських ЗМІ цей танк називають "вершиною танкобудівної думки".

Українським воїнам вдалося знищити один такий "надсучасний" танк росіян у Луганській області та пошкодити ще один.

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На Сватівському напрямку побільшало брухту

Російські танки підбили на Сватівському танку за допомогою переносного протитанкового ракетного комплексу "Javelin". Один зазнав непоправних пошкоджень, другий – поламаний.

На Сватівському напрямку працюють мобільні протитанкові розрахунки "Javelin". Так у результаті успішних дій в районі Куземівка, знищено один та пошкоджено один "аналоговнєт" Т-90 "Прорив",

– повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

Пресслужба Сухопутних військ опублікувала відео, на якому сильно димиться російський танк.

Росія щодня втрачає на фронті батальйон

За кількістю, щодня Росія втрачає на фронті батальйон. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що в Соледарі та на околицях Бахмуту, де вже тривалий час точаться бої, наразі найбільші втрати росіян.

За словами Череватого, окупанти не беруть до уваги втрати. Лиш на Бахмутському росіяни вже втратили більше, ніж Радянський Союз за роки війни в Афганістані. Країна-агресорка намагається досягнути успіхів за допомогою "гарматного м'яса".

За минулу добу, 15 січня, ЗСУ ліквідували ще 790 російських військових. Загалом від 24 лютого станом на ранок 16 січня втрати ворога у живій силі становлять 116 080. Також знищено понад 3 тисячі танків та більш ніж 6 тисяч бойових броньованих машин, а ще багато іншої техніки.

Куземівка – село в Україні, яке розташоване у Коломийчиській сільській громаді Сватівського району Луганської області. Наразі перебуває на лінії фронту.