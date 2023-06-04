Втратили ноги через удар по Краматорську: як проходить реабілітація родини Степаненків

Мати та донька, які постраждала від удару по вокзалі Краматорська, зараз проходить реабілітацію в США. Дівчинка уже робить неабиякі успіхи. Родиною опікується проєкт Unbroken, який допомагає тим, хто отримав поранення на війні.

Терористичний удар по Краматорському вокзалу у квітні 2022 року забрав життя 61 людини, 121 – отримала поранення. Серед них і Наталія Степаненко, яка втратила ногу, а її донька, 11-річна Яна, на жаль, втратила обидві ноги. Про деталі їхнього лікування 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

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Сім'я робить успіхи

У надскладному стані після обстрілу родину привезли на лікування до Львова. В дитячій лікарні вони провели два місяці, після чого родина Степаненків поїхала до Сполучених Штатів для протезування.

Яна робить неймовірні успіхи, навіть на ровері їздить. Але і вона, і мама в один голос говорять, що хочуть повернутись додому, хочуть до Львова. Ми очікуємо, що вже в серпні вони будуть в нас,

– повідомив Андрій Садовий.

У Львові буде велика зустріч родини. Мер Львова зазначив, що для цього потрібно підготувати повністю перебудувати дитячу реабілітацію. Вона буде зроблена на дуже високому рівні. Зокрема, вже зараз проводять збір коштів через платформу Добро.ua. На фундацію Unbroken потрібно додатково зібрати 35 мільйонів.

"Дитяча реабілітація набагато складніша ніж доросла. А якщо говорити про протезування дітей, то потрібно зрозуміти, що дитинка потребуватиме кожного року новий протез", – зауважив Садовий.

Андрій Садовий про реабілітацію родини Степаненків після удару по Краматорську: дивіться відео

Планів для допомоги постраждалим є багато

Андрій Садовий розповів, що великою метою є будування потужного виробництва протезів у Львові. Важливо, аби там було і протезування, і обслуговування. Адже кожна людина, у якої немає кінцівки, мусить займатися цим всі наступні роки.

Ми зараз вибудовуємо систему людяності Unbroken, яка включає всі елементи: надскладні операції, протезування, виробництво протезів, фізична психологічна і соціальна реабілітація,

– розповів мер Львова.

Розвивають також інші напрямки проєкту: Unbroken Sport та Unbroken Art. Крім того, у Львові будують житло для людей, які втратили домівки внаслідок російської агресії.

У Львові намагаються створити всі умов для того, аби люди могли жити гідно. Потім цей досвід планують передавати на інші громади України.

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