Втратимо ще 10 тисяч людей до кінця року, – Андрющенко про критичну епідситуацію в Маріуполі

Ситуація в окупованому росіянами Маріуполі погіршується з кожним днем. Водночас через епідеміологічну катастрофу в місті можуть загинути тисячі місцевих жителів.

Про це 24 каналу повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що зараз в окупованому росіянами місті залишається 150 – 170 тисяч людей.

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За словами Андрющенко, кількість маріупольців в місті різко зменшується через смертність. Крім того, депортацію окупантами, яка зараз активно набирає обертів.

Загроза епідеміологічної катастрофи

Він наголосив, що епідеміологічна ситуація погіршується кожного дня. На це впливає підвищення температури, експерименти російських окупантів із подачею води, а також глобальне ускладнення процесу перепоховання людей, яких місцеві поховали в подвір'ях багатоповерхівок.

Усе це робить епідеміологічну ситуацію вкрай критичною. Якщо зараз нічого не зміниться, то за нашими підрахунками, лише через ці загрози втратимо ще 10 тисяч людей до кінця року,

– заявив Андрющенко.

Він також додав, що в окупованому Маріуполі значно підвищилась смертність з природних причин. Крім того, підкреслив, що зараз евакуація жителів на підконтрольну українській владі територію – неможлива.

Як можна зарадити

Він наголосив, що зараз вкрай необхідне зовнішнє втручання й тиск на Росію через загрозу епідемій та екологічну небезпеку. На його думку, це може врятувати тисячі жителів міста.

Ситуація дуже складна. Ми втрачаємо маріупольців і можемо втратити ще більше,

– зауважив Андрющенко.

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