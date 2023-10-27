США повноцінно воюватимуть на Близькому Сході лише за кількох умов, – The Economist

Журналісти описали три можливі етапи ескалації на Близькому Сході. Після цих ймовірних подій США доведеться взяти пряму участь у війні.

Як зауважується у матеріалі, США протягом 10 років скорочували свою присутність на Близькому Сході. Однак тепер Америка повертається у цей регіон та демонструє силу.

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Яка мета у США

США розгортають у берегів Ізраїлю дві авіаносні групи. Протягом останніх днів у регіон прилетіли дві ескадрильї американських винищувачів. Інші підрозділи за наказом готуються до розгортання. Вашингтон передає єврейській державі ППО та іншу військову допомогу. Як пише видання, мета США полягає у стримуванні нападів на Ізраїль та певною мірою на арабських союзників. Журналісти поставили питання, що станеться, якщо стримування не вдасться.

У матеріалі зазначається, що 17 – 24 жовтня по силах США та коаліції, які перебувають в Сирії та Іраку, було завдано 13 ударів ракетами та БпЛА. За цим стоять проксі Ірану. Ці атаки порушують неофіційне перемир’я. Державний секретар Ентоні Блінкен 24 жовтня в ООН зробив усне попередження, заявивши, що США захищатимуть свій народ та безпеку швидко і рішуче, якщо Іран або його помічники нападуть на американський персонал будь-де. А 26 жовтня лідери ХАМАС, "Ісламського джихаду" та Хезболли провели зустріч у Бейруті, де пообіцяли "досягти справжньої перемоги".

Як можуть розвиватися події

На думку журналістів, є три ймовірні сходинки ескалації перед тим, як США візьмуть участь у бойових діях. Це збір розвідданих, а також оборонні та наступальні дії.

У матеріалі зауважується, що збір розвідувальної інформації вже триває. Для цього у США є відповідні дрони, гелікоптери та літаки. Якщо стримування не вдасться, то Америка, ймовірно, перейде до оборонних дій. Вашингтон зможе відносно легко виправдати такий крок перед американським суспільством. Журналісти нагадали, що 19 жовтня американський есмінець вже перехоплював ракети, що були випущені з Ємену у бік Ізраїлю. Також США зараз вже посилюють ізраїльську систему ППО, відому як "Залізний купол".

Після оборонних дій США можуть перейти до наступу, однак Білій дім та Пентагон намагатимуться уникнути цього кроку. Проте, Вашингтон може бути змушений піти на це для задля збереження репутації. Адже Америка вже пообіцяла відповідати на напади. У такому випадку наступ буде простіше виправдати наступом ворогів на американських бійців, ніж на їхніх союзників.

На думку журналістів, США намагатимуться уникати прямих конфронтацій з Іраном (тільки якщо Тегеран не вступить безпосередньо у конфлікт). Вони поспілкувалися з аналітиком Емілем Хокаєм з Міжнародного інституту стратегічних досліджень. Він вважає, що Іран теж не хоче прямої війни з США. На його думку, Тегеран також хоче зберегти Хезболлу, а Вашингтон сподівається на ефективність стримування. Хокай водночас зауважив, що важко стримувати, коли незрозуміло, де проходять червоні лінії різних сторін.

Яка ймовірність найгіршого розвитку подій

Занепокоєння Джо Байдена щодо ситуації на Близькому Сході свідчить про те, що Білий дім зажадав план на випадок непередбачених обставин для евакуації до 600 000 громадян США, що живуть в Ізраїлі та Лівані. У разі прямої участі США у конфлікті американській громадськості не сподобається відправка великої кількості солдатів на Близький Схід. Адже тамтешнє суспільство все ще травмоване через загибель тисяч американців під час військових кампаній в Афганістані та Іраку. На думку журналістів, шанси на ще одну американську кампанію на Близькому Сході низькі, але не нульові.

До слова, на цей час США мають у регіоні широкий арсенал озброєнь. А саме авіабазу "Удейді" в Катарі, авіаносці USS Gerald R. Ford (з понад 75 літаками) та USS Dwight D. Eisenhower, есмінці із системами ППО типу Aegis, а також 32 000 військових, серед яких є 2 000 морських піхотинців.