Якщо Трамп закінчить війну проти України, йому треба ставити пам'ятник, – президент Сербії Вучич

Президент Сербії Александар Вучич хотів би, щоб війна Росії проти України нарешті закінчилася. Проте він не впевнений у тому, що Дональду Трампу вдасться розв'язати це питання.

Про це повідомляє Blic, передає 24 Канал. Вучич сумнівається щодо ефективності політики примусу обох сторін до миру.

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Що заявив Вучич

За словами сербського лідера, якщо Трамп зрештою зможе завершити російську війну проти України, президенту США потрібно буде поставити пам’ятник.

Росія та Україна – не маленькі країни, і обидві втратили занадто багато людей, щоб це рішення було прийнято так легко, але якщо Трамп доб'ється цього, ми всі побудуємо йому пам'ятник,

– сказав Вучич.

Зрештою, він висловив свою підтримку американському лідеру та сподівання на успіх, а також побажав Божої допомоги.

До слова, раніше президент Сербії вкотре запропонував провести переговори Путіна та Трампа в його країні. За словами Вучича, Сербія є "принципово" позаблоковою країною, бо не входить в НАТО чи ОДКБ.

Вона "повністю готова гарантувати повну безпеку обом президентам". Окрім того, Сербію начебто варто обрати для перемовин, оскільки країна підтримує обидві сторони.