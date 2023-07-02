"Наступ ЗСУ спричинить напад на сербів у Косово": Вучич зробив дивну заяву
Джерело:Vesti.Online
Президент Сербії Александр Вучич 2 липня зробив доволі дивну заяву. Він зазначив, що контрнаступальний рух наших Збройних Сил нібито моментально спричинить "напад на сербів" у Косово.
За його словами, український контрнаступ вже може розпочатися "найближчими днями". Звідки саме взяв таку інформацію Вучич – достеменно невідомо.
Дивіться також Сина президента Сербії Даніла Вучіча затримали у Косово та змусили роздягнутися, – ЗМІ
Вучич поєднав контрнаступ ЗСУ з нападом на сербів у Косово
Президент Сербії зазначив, що, на його думку, українці нібито підготували "десятки бригад, які серйозно прорвуть російські лінії". Він зазначив, що він "не вболіває за українців", а натомість говорить те, що думає.
Попри це, Вучич чомусь поєднав контрнаступ ЗСУ з ймовірним "нападом на сербів" у Косово. Тому він закликав сербів "не нехтувати своєю безпекою".
Коли це почнеться, а я очікую, що це почнеться завтра – післязавтра, найближчими днями, тоді ви побачите додатковий наступ на Косово і Метохію. Тому я прошу сербів стерегтися, щоб усі, хто думає, що ці нелюди можуть на них напасти, сховалися,
– заявив він.
Не оминув стороною Вучич і прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті. На його думку, він "уявив себе Зеленським" та спробує вчинити новий конфлікт на Балканах, буцімто показавши себе у ролі "нового великоалбанського лідера", який хоче об'єднати всі албанські країни.
Нещодавно в Косово спалахнули сутички
- Наприкінці травня у Косово спалахнули масштабні протести. Сутички сталися після проведення муніципальних виборів на півночі Косова, території, де проживають переважно серби.
- Після цього Вучич підписав наказ про приведення підрозділів сербських збройних сил до бойової готовності найвищого рівня. Він наказав сербським військовим рухатися в напрямку адмінмежі з Косовом і Метохією.
- Згодом стало відомо, що у сутичках між албанцями та сербами постраждали 25 миротворців НАТО. Вучич також заявив про 52 постраждалих сербів та терміново звернувся до сербського народу.