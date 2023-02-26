Росіяни випалюють українські села: супутникові фото з-під Вугледара, що шокують

Російські загарбники буквально випалюють українську землю. Супутникові знімки сіл поблизу Вугледара показала компанія Maxar Technologies.

На кадрах наслідки нещодавніх обстрілів окупантами сіл Микільське та Петрівка, що в Донецькій області. Випалена земля та руїни – такий вигляд має "русскій мір". Від побаченого важко стримувати емоції.

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Окупанти випалюють українські села

На Сході України точаться найзапекліші бої. Бійці Путіна не полишають спроб повністю окупувати Донецьку область. Загарбники буквально випалюють населені пункти.

На оприлюднених супутникових знімках загальний вигляд села Петрівка. Верхнє зображення зроблено ще в червні 2022 року. Нижнє – вже 10 лютого 2023 року після потужного артилерійського обстрілу в цьому районі.

Петрівка після російських обстрілів / Maxar Technology/Reuters

На другій парі супутникових знімках зображено Свято-Успенський Миколо-Василівський монастир у селі Микільське Донецької області. Верхнє зображення також зроблене в червні 2022 року, а нижнє – 10 лютого 2023 року під час бойових дій у регіоні.

Микільське після російських обстрілів / Maxar Technology/Reuters

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Микільське розташоване всього за 9 кілометрів від Вугледара: дивіться карту

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"Чорні Запорожці" показали кладовище російських танків

Вороже військо намагалося наступати під Вугледаром, однак, наші воїни завдали окупантам колосальних втрат. Справжнє кладовище російських танків показали бійці з 72 ОМБр.

"Чорні Запорожці" один за одним перетворювали російську техніку на металолом. Лише на одному місці накопичилось з десяток знищених танків. Відео можете переглянути тут.