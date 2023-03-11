Розбита російська морська піхота пробує наступати на Вугледар, – ISW

Залишки російської бригади морської піхоти вкотре намагаються наступати на Вугледар. Однак, наші воїни дають потужну відсіч ворогу. Тож успіху окупанти не досягли.

10 березня російські війська здійснили обмежений наземний удар на заході Донецької області. Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни.

Читайте також Росіяни готуються до нового наступу на Вугледар: ворог має конкретне завдання

У Генштабі повідомили, що ворожі війська здійснили безуспішні наступальні дії поблизу Вугледара. Російський мілблогер стверджував, що окупанти відновили наступальні операції 10 березня.

Російська морська піхота та підрозділи Східного військового округу зазнали постійних значних втрат у невдалих наступальних операціях у цьому районі протягом останніх кількох тижнів і, ймовірно, мають суттєву недостатність, а тому не зможуть здійснити нову хвилю успішних атак на Вугледар у найближчому майбутньому,

– наголосили в ISW.

Аналітики додали, що російські джерела також поширили відеозаписи підрозділів 155-ї окремої морської піхотної бригади та угруповання "Каскад" квазіреспубліки "ДНР", які діють поблизу Вугледара.

Українські захисники під Вугледаром майже повністю знищили "елітну" російську 155-у бригаду морської піхоти.

Дивіться також 1,5-тонна керована бомба УПАБ-1500В Росії: чи можна її збити та яким областям загрожує

Окупанти продовжують зазнавати серйозних втрат