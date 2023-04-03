ЗСУ перетворюють все на попіл: путінські генерали прорахувалися під Вугледаром

Через невдалі штурми Вугледара росіяни втрачають величезну кількість своїх військових. Деякі елітні підрозділи доукомплектовували понад 8 разів. Але й це сумнівно допомагає окупантам.

Про це 24 Каналу розповів Владислав Селезньов — військовий експерт. За його словами, ситуація у Вугледарі для російських військових є дуже невтішною. Після того, як 155-та окрема морська піхотна бригада зазнала серйозних невдач, міноборони Росії намагалося відбілити їхню репутацію.

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План росіян провалився

За останні пів року російські війська 8 разів доукомплектовували свої елітні підрозділи. Владислав Селезньов пояснив, що путінські генерали, зокрема генерал-полковник Рустам Мурадов сподівався, що завдяки звитязі та навченості російські морські піхотинці зможуть проломити українську оборону в районі Вугледару.

Чому Вугледар для путінських вояків такий важливий? Бо вони в такий спосіб можуть створити безпеку сухопутного коридору, який з'єднує тимчасово окупований Донецьк та Крим. Але без відтіснення наших артилерійських підрозділів щодалі від Вугледару вони це зробити не можуть,

– розповів військовий експерт.

Усе тому, що дуже вправно працюють наші гарматники та оперативно нищать усі спроби російських військових забезпечити стале постачання всього необхідного для окупантів в районі Запорізької та Херсонських областей. Російські генерали докладали величезних зусиль для відтіснення наших оборонців. Але як наслідок – змінився хіба склад батальйонно-тактичних груп, які залучені до складу 155-ї бригади морської піхоти через величезні втрати.

Владислав Селезньов про невдачі окупантів під Вугледаром: дивитись відео

Переформування батальйонів не допомагає

Зараз у росіян відбувається поповнення ресурсів тих самих підрозділів, які перебувають в районі Бахмута. Селезньов зауважив, що спочатку росіяни відправили в район Вугледару найкращих своїх вояків – морських піхотинців. Але після того, як вони були знищені вщент, на заміну відправили тих російських морських піхотинців, які не встигли сховатися під час перших формувань батальйонно-тактичних груп.

"Вони так само загинули чи перетворились на 300-х. Їм на заміну відправили моряків зі складу російського тихоокеанського флоту, які не є морськими піхотинцями, але виконували їхні завдання аж до моменту, поки не перетворилися на попіл", – зазначив військовий експерт.

Пізніше 155-ту бригаду морської піхоти почали поповнювати "чмобіками". Їхній рівень навченості й забезпеченості бажає кращого, тому стаючи учасниками штурмових дій, вони часто фактично в першому бою помирають.

Доукомплектування нових бойових та штурмових підрозділів триває. Але військовий експерт висловив сумніви, що нові бійці будуть ефективнішими, ніж ті, що були до них.

Бо українські гармаші завзяті – вони мають озброєння, боєприпаси до цього озброєння і вони мають наснагу перетворювати на попіл все нові й нові штурмові підрозділи путінських вояків,

– наголосив Селезньов.

Він додав, що війна сьогодні не ведеться просто за звільнення наших територій, це війна за знищення військового потенціалу російської армії.

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