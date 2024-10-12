"Сили оборони заманили росіян": яке головне завдання боїв у Торецьку

ЗСУ продовжують тримати оборону Торецька. Противник частково зайшов у місто, там тривають запеклі вуличні бої. Це тактично вигідно Силам оборони, адже росіяни зазнають там максимально великих втрат.

Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зазначивши, що у Донецькій області немає такого міста, втрата якого вважалась би критичною зі стратегічної мети. Кожен об'єкт треба вважати оборонним рубежем, допоки він виконує ці функції.

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Немає ознак міста

Торецьк важко назвати містом у класичному розумінні цього слова. Там уже немає соціальної інфраструктури, а є лише споруди, які можна використовувати як укріплення.

Під час надзвичайно жорстоких вуличних боїв ми (ЗСУ – 24 Канал) завдаємо ворогу дуже суттєвих втрат,

– сказав голова Українського центру безпеки та співпраці.

Втрати ворога

Сергій Кузан пояснив структуру втрат окупантів. За його словами, за кожні 2,5 квадратні метри росіяни втрачають одного бійця.

Це жорстокий розрахунок війни. І саме Торецьк є тим рубежем, де росіяни змушені концентрувати свої сили. Бої тривають практично за кожен під'їзд,

– зауважив він.

Вуличні бої у Торецьку показали, що такий формат наступу окупантам дається набагато складніше. Українські штурмові підрозділи дають бій набагато ефективніше, ніж росіяни, попри значні переваги живої сили та техніки.

Важливо! Боєць ЗСУ Євген Ієвлєв розповів, що ворог, наступаючи на Торецьк, змінив тактику, зменшивши кількість військових у штурмових групах до 10 – 12 осіб. Окупанти діють під прикриттям артилерії та дронів.

Яка ситуація поблизу Торецька: дивіться на карті

Кузан підкреслив, що поки Торецьк виконує своє головне завдання по "сточуванню" наступального потенціалу противника, доти є сенс його утримувати.

Сили оборони змусили росіян саме до такого типу боїв, фактично заманили їх у міську забудову. Там триває нами нав'язаний бій. Я вважаю, що це успіх ЗСУ і демонстрація майстерності,

– додав він.