На вулиці дуже небезпечно, не покидайте укриття, – мерія Запоріжжя
Джерело:фейсбук Запорізької міськради
Міська влада у Запоріжжі закликає місцевих не покидати укриття. На вулицях міста може бути небезпечно.
Увечері 25 лютого міський голова Запоріжжя повідомив про рух танкових колон у бік міста. З того часу він закликав місцевих йти в укриття.
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На офіційній сторінці Запорізької міськради закликали людей залишатися в укриттях задля безпеки.
Увага! На вулиці дуже небезпечно! Не полишайте свої укриття!
– повідомляє мерія.
Відомо, що в Запорізькій області досі точаться бої за Мелітополь. 26 лютого там зафіксувати кілька фактів мародерства. Наразі в Мелітополі окупанти поранили 14 українських військовослужбовців.