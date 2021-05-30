Вулиця в Дрогобичі отримала ім'я Героя України генерала Сергія Кульчицького

​​У Дрогобичі назвали вулицю іменем генерал-майора Сергія Кульчицького. Він загинув 29 травня 2014 року, коли російські окупанти збили вертоліт у районі Слов'янська.

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що "відкриття вулиці відбулось у 7-му річницю загибелі генерала у присутності його дружини Надії Кульчицької, бійців його батальйону, рідних та друзів загиблого".

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Пресслужба МВС повідомила, що "рішення про відкриття вулиці на честь "Небесного генерала" було прийнято сесією міської ради 22 квітня 2021 року". З відповідною ініціативою "виступив побратим Сергія Петровича, міський голова міста Тарас Кучма".

"Сергій Петрович (Кульчицький – 24 канал) для всіх нас був батьком. Він завжди залишиться у нашій пам'яті. Наше з вами завдання зробити так, щоб пам'ять про нашого батька була вічною. Тому сьогодні, тут у Дрогобичі, ми увіковічимо ім'я Героя України у назві однієї з вулиць міста", – заявив Кучма.

Вдова Кульчицького подякувала кожному, хто вшановує пам'ять її чоловіка.

"Дякую за сьогоднішнє дійство та увіковічення імені генерал-майора Сергія Кульчицького у Дрогобичі", – зауважила Кульчицька.

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