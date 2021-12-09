Вулиця Московська у Херсоні поки залишиться зі старою назвою

В Херсоні відбуваються дискусії щодо перейменування вулиці Московської. Мешканці міста виступили проти цієї ініціативи.

Назву вулиці мали намір змінити на імені родини Фальц-Фейнів. Однак херсонці таке рішення не підтримали.

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Громадські обговорення щодо цього питання відбулися ще наприкінці вересня. В них взяли участь 65 осіб: 13 проголосували "за", 22 – "проти".

Мешканці вулиці – проти перейменування

До 8 листопада всі охочі мали змогу надати свої пропозиції. Відтак мер Ігор Колихаєв отримав 8 листів:

7 – від громадських організацій, які підтримали перейменування;

1 – від мешканців вулиці Московської, які не підтримують.

В обговоренні загалом взяли участь 363 осіб: з них 213 – "проти", 120 – "за", 30 – утримались. Тому наразі назву не змінюватимуть.

Хто такі Фальц-Фейни

Попри це, херсонці мають можливість знову ініціювати перейменування.

За інформацією з Вікіпедії, це великі землевласники, які мали 200 тисяч десятин земель на Півдні. Фрідріх Фальц-Фейн в напівпорожньому степу у 1883 році створив заповідник "Асканія-Нова".



Херсонці не підтримали перейменування / Фото пресслужби Херсонської міської ради

Останні перейменування вулиць в Україні

У Києві підтримали перейменування вулиці Московської та Кузнєцова.

На Буковині змінили назву вулиці імені російської космонавтки Валентини Терешкової на вулицю Соборна.

У Хмельницькому збирають підписи за перейменування вулиці Володимира Вайсера на честь загиблого снайпера Уберта Мрачковського.

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Повний текст публікації:

28 вересня 2021 року відбулись громадські обговорення щодо перейменування вулиці Московської на вулицю імені родини Фальц-Фейнів. Згідно із протоколом, участь в обговоренні взяли 65 осіб, з яких 13 ініціативу підтримали, 22 херсонця висловились проти.

Після проведення обговорення, ще до 8 листопада, херсонці могли надіслати власні пропозиції щодо цього питання. За цей час на ім'я міського голови Ігоря Колихаєва та комісії надійшло 8 листів, 7 з яких – від громадських організацій з підтримкою перейменування та одне колективне звернення від мешканців вулиці Московської, які виступили проти.

Загалом участь у громадському обговоренні та наданні пропозицій взяли 363 херсонця, з яких 120 виступили "за", 213 "проти" та 30 осіб утримались. Тому вулиця Московська поки що лишається зі старою назвою. Але містяни мають право знову ініціювати процес перейменування.