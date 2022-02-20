На вулицях окупованого Донецька помітили бронетехніку, танки й "Гвоздики"
20 лютого 2022 , 01:59Читать новость на русском
В окупованому Донецьку місцеві мешканці побачили важку бронетехніку. Користувачі мережі публікують відео з місця подій.
І пишуть, як зауважив 24 канал, що бачили танки та навіть самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика". А проте відео не надто чіткі та якісні, перевірити їх автентичність складно.
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У соцмережах пишуть, що у Донецьку на вулицях бачили важку військову техніку
На вулицях Донецька (окупованого Росією українського міста) місцеві мешканці бачили рух бронетехніки. Очевидці опублікували відео на доказ своїх слів. Телеграм-канали, які перепубліковують відео, зазначили, що ідентифікували деяку техніку (хоча відео не є надто чіткими).
- Вулицями Донецька начебто їхали самохідні артилерійські установки "Гвоздика" 2С1.
- Це важка гармата калібру 122 міліметри (забороненого мінськими домовленостями).
Відео начебто з вулиць окупованого Донецька з важкою технікою:
Нагадаємо:
- Загострення ситуації на Донбасі почалося 18 лютого.
- Бойовики гатять з усіх видів зброї по українських позиціях, і при цьому активно звинувачують (цілком безпідставно) саме Збройні сили України в обстрілах.
- Ватажки бойовиків навіть оголосили "евакуацію громадян" та "загальну мобілізацію".
А тим часом наша розвідка повідомила, що до Донецька прибули підрозділи вагнерівців