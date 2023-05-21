У Європі пробудився найактивніший вулкан Етна: у мережі поширюють вражаюче відео

Почалося виверження вулкана Етна – найактивнішого вулкана Європи. Фахівці передбачають подальшу вибухову активність з випаданням попелу.

Виверження вулкана почалось у неділю 21 травня. Вулкан Етна викинув попіл на італійське місто Катанію, найбільше місто на сході Сицилії. Через це закрили міський аеропорт.

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Через хмару попелу фахівці не можуть оцінити ситуацію

Хмари, які зібралися над вулканом, не дозволяють Національному інституту геофізики та вулканології проводити відеоспостереження та чітко висловитися про те, що відбувається. Проте вони передбачають, що надалі буде вибухова активність з випаданням попелу.

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Місцевих поки що не евакуюють

Вулкан Етна – висотою 3 330 метрів. Це найактивніший вулкан Європи, який може прокидатися кілька разів на рік, викидаючи лаву і попіл. Останнє велике виверження відбулося в 1992 році.

Дрібні частинки, викинуті з вулкана, можуть становити небезпеку для авіарейсів. Тому аеропорт Катанії оголосив, що через активність виверження Етни польоти призупинили до відновлення умов безпеки.

Довколишні населені пункти накрило сірим попелом. Водночас влада не оголосила обов'язкової евакуації в околицях Етни.

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В Італії також вирує повінь

Окрім виверження вулкана, частину країни накрила потужна повінь. Зокрема, у регіоні Емілія-Романья, що на півночі Італії, 17 травня загинуло щонайменше троє людей, ще троє – зникли безвісти. Тільки з міста Равенна довелось евакуювати орієнтовно 5 тисяч людей.

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Варто зазначити, що через повінь 20 травня прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні достроково повернулась додому із саміту держав G7 в Японії.

Так, Мелоні перенесла свою підсумкову пресконференцію. Відразу після неї посадовиця мала вирушити в Італію, щоб "уважно стежити за надзвичайною ситуацією" в Емілії-Романьї.