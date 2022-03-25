Вважаємо, що війна НАТО проти Росії нашкодить усьому світу, – помічниця Держсекретаря США

Сполучені Штати не будуть прямо втручатися у російсько-українську війну, щоб не спричинити ще масштабніший конфлікт. У Білому домі вважають, що відкрите протистояння НАТО з РФ матиме руйнівні наслідки для усіх країн світу.

Таку думку висловила помічниця Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу. За її словами, Білий дім робить усе можливе, щоб допомогти Україні, але відправляти свої бойові сили Сполучені Штати не готові.

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У США хочуть уникнути відкритої конфронтації НАТО та Росії

Як і не готові закривати небо над Україною, хоча президент Володимир Зеленський неодноразово звертався із таким проханням і до свого американського колеги, і загалом до країн НАТО.

Ми розуміємо цей запит, але причиною, чому Сполучені Штати не погодилися на це, як зазначав президент Байден, є те, що ми намагаємося припинити війну в Україні,

– пояснила Донфрід.

У США вважають, що закриття неба фактично означатиме пряме зіткнення НАТО із Росією. Це, наголошує помічниця американського Держсекретаря, невідворотно призведе до війни США або Альянсу з РФ.

І якщо США безпосередньо втрутяться у війну, це призведе до ще більшої війни, що дуже небезпечно. Тому ми заявили, що не будемо відправляти бойові сили в Україну, і вважаємо, що війна НАТО проти Росії нашкодить усьому світу,

– наголосила Карен Донфрід.

Вона також додала, що США активно постачають Україні зброю, що натомість дозволить збивати російські літаки. Ідеться про зенітно-ракетні комплекси, системи протиповітряної оборони тощо. НАТО теж пообіцяло нову партію військової допомоги Україні.

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