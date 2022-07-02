Ввечері авіація Росії знову атакувала Одещину: наші зенітники збили ракету Х-31
Джерело:ОК "Південь"
Російська авіація ввечері 1 липня знову намагалася атакувати Одещину. Окупанти запустили з літака над морем ракету Х-31.
Регіон ще не оговтався від попереднього цинічного обстрілу, а росіяни намірились знову атакувати. Проте наміри провалились – наш зенітний підрозділ успішно знищив ракету.
Зауважте На Зміїному ЗСУ зачищають залишки "доброї волі" окупантів: яка ситуація у Чорному морі
Росія тримає в морі 2 ракетоносці
У північно-західній частині Чорного моря росіяни тримають 2 ракетні кораблі. На них може перебувати понад півтора десятка крилатих ракет. Крім того, окупанти вивели в море 3 великі десантні кораблі. Щоправда, тримають максимально безпечну дистанцію від узбережжя – бояться.
Військові наголошують, що ворог продовжує повітряні атаки: як з моря, так і з неба, і суходолу. Тому вкотре закликають не нехтувати власною безпекою й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Ракетний обстріл Одещини: що треба знати
- Окупанти атакували Одеську область вночі 1 липня. Обстріл відбувся близько 1 години ночі. Ракети влучили у 9-поверхівку та у дві бази відпочинку у селі Сергіївка, що в Білгород-Дністровському районі.
- Унаслідок ударів усі будівлі зазнали серйозних руйнувань, а під завалами опинилися мирні люди.
- З'ясували, що ворог завдав ракетного удару зі стратегічної авіації з боку Чорного моря. Били ракетами X-22 з літаків Ту-22.
- Станом на вечір було відомо про 21 загиблого та 39 постраждалих.
Дивіться більше – росіяни вгатили по базах відпочинку та 9-поверхівці Одещини: відео