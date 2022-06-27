Ввечері та вночі у Житомирі може бути небезпечно: людей закликали не ігнорувати тривогу

Російські військові цинічно обстрілюють цивільну інфраструктуру українських міст. Ввечері 27 червня може бути загроза ракетного удару в Житомирі.

Мер застеріг жителів Житомира

Про це заявив мер Житомира Сергій Сухомлин. Він закликав жителів міста ввечері та вночі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Дай Боже, щоб я не мав рацію, але щось мені підказує, що сьогодні ввечері та вночі може бути небезпечно і в Житомирі,

– сказав житомирський мер.

Через це Сухомлин просить людей спускатися в укриття, бомбосховища, підвали або будь-які інші приміщення, що можуть захистити від обстрілу.

Сергій Сухомлин нагадав, що вночі 25 червня збройні сили Росії атакували Житомирську область, випустивши 24 ракети. Через загрозу ракетного удару повітряна тривога лунала і в обласному центрі.

Що відомо про обстріл Житомирської області

Як повідомляв Сухомлин, російські окупанти вночі 25 червня зі стратегічної авіації обстріляли військові об'єкти навколо Житомира.

Літаки, які атакували Житомирську область, зайшли з боку Білорусі. Сумарно росіяни випустили 24 ракети по військових частинах та інших об'єктах.

Також про деталі обстрілу з боку окупантів розповіли в Житомирській обласній військовій адміністрації. Глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що через обстріл загинув один військовий.

Окрім того, Віталій Бунечко інформував, що підрозділам протиповітряної оборони вдалось збити 10 ворожих ракет.

Росія обстріляла Кременчук

Під час звернення до жителів Житомира Сергій Сухомлин закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки Росія продовжує вбивати українців, обстрілюючи цивільні об'єкти. Він зазначив, що 27 червня ворог вдарив по ТРЦ у Кременчуку.

Війська агресора вдень вдарили ракетами по ТРЦ "Амстор", де перебувало близько тисячі людей. Армія агресора випустила дві надзвукові крилаті ракети Х-22 з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Літаки росіян злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.

Станом на 19:50 відомо про десятьох загиблих унаслідок ракетного удару окупантів. Ще понад 40 цивільних отримали поранення.

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