Введення російського рубля на Херсонщині є актом анексії, – Денісова

Російські окупанти намагаються ввести в обіг рублі на Херсонщині. Це грубе порушення принципів міжнародного права та актом анексії.

Росіяни квапляться прив'язати херсонців до російського рубля

Про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова, наголосивши. що Росія грубо порушує міжнародні договори, які підписувала.

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Пролунала чергова заява агресора про намір ввести з 1 травня 2022 року на тимчасово окупованій частині Херсонщини "рублеву зону". В окупаційній владі заявили, що "перехідний період" займе до 4-х місяців,

– повідомила Денісова.

Цей "перехідний період" означає, що упродовж цього часу в магазинах Херсонщини будуть приймати і рублі і гривні, а потім в обороті будуть виключно рублі.

Чому цього не можна допустити

Росіяни наражають жителів Херсонщини на голод, адже блокують гуманітарну допомогу, яку намагаються доставити на тимчасово окуповану територію області Україна.

Крім того, окупанти вивозять зерно й продукти харчування до Росії.

Введення російського рубля в Херсонщині є актом анексії та черговим грубим порушенням Росією статті 2 Статуту ООН і Декларації про принципи міжнародного права,

– наголосила уповноважена.

Тож, Людмила Денісова звернулась до Комісії ООН з розслідування прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну, аби вони врахували факти порушень Росією прав людини в Україні.

Зараз на Херсонщині – критична ситуація

Раніше в Офісі Президента повідомили, що ситуація на Херсонщині через окупацію критична. Інфраструктура сильно пошкоджена, а кількість загиблих та постраждалих цивільних неможливо встановити.

Російські окупанти почали промислове мародерство на Херсонщині, зокрема, масово відбирають техніку в селян та у власників підприємств.

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