Прорив росіян у Київ або Одесу: Макрон озвучив можливий сценарій введення військ в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон 7 березня прийняв у себе лідерів французьких партій. Під час зустрічі французький очільник описав сценарій, за якою країна може направити свої війська в нашу країну.

Крім того, Макрон з лідерами партій Франції визначив лінію підтримки України у протистоянні Росії. Французький очільник вкотре підтвердив прихильність діям нашої держави.

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Макрон окреслив сценарій, за якого може ввести війська

У нещодавній заяві лідер комуністів Фаб'єн Руссель повідомив, що президент Франції Макрон обговорював потенційний сценарій, який передбачає просування військового фронту в напрямку Одеси або Києва в Україні.

Руссель заявив, що Макрон підкріпив свої заяви картою і припустив, що такий сценарій може призвести до інтервенції Франції в Україну, щоб допомогти нашим військовим вигнати росіян з регіону.

Варто зазначити, що лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" Жордана Барделла стверджувала, що президент Макрон підтвердив непохитну підтримку Франції Україні "без жодних обмежень" чи "червоних ліній".

Водночас інші присутні під час цієї зустрічі на умовах анонімності розповіли, що президент Франції Еммануель Макрон розкрив потенційні ризики відходу України від лінії фронту, що може призвести до подальшого просування російських військ. Як повідомляється, Макрон використовував карти, щоб проілюструвати свої тези під час зустрічі.

Макрон говорив про можливість введення військ в Україну