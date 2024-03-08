Прорив росіян у Київ або Одесу: Макрон озвучив можливий сценарій введення військ в Україну
Джерело:L'Independant
Президент Франції Еммануель Макрон 7 березня прийняв у себе лідерів французьких партій. Під час зустрічі французький очільник описав сценарій, за якою країна може направити свої війська в нашу країну.
Крім того, Макрон з лідерами партій Франції визначив лінію підтримки України у протистоянні Росії. Французький очільник вкотре підтвердив прихильність діям нашої держави.
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Макрон окреслив сценарій, за якого може ввести війська
У нещодавній заяві лідер комуністів Фаб'єн Руссель повідомив, що президент Франції Макрон обговорював потенційний сценарій, який передбачає просування військового фронту в напрямку Одеси або Києва в Україні.
Руссель заявив, що Макрон підкріпив свої заяви картою і припустив, що такий сценарій може призвести до інтервенції Франції в Україну, щоб допомогти нашим військовим вигнати росіян з регіону.
Варто зазначити, що лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" Жордана Барделла стверджувала, що президент Макрон підтвердив непохитну підтримку Франції Україні "без жодних обмежень" чи "червоних ліній".
Водночас інші присутні під час цієї зустрічі на умовах анонімності розповіли, що президент Франції Еммануель Макрон розкрив потенційні ризики відходу України від лінії фронту, що може призвести до подальшого просування російських військ. Як повідомляється, Макрон використовував карти, щоб проілюструвати свої тези під час зустрічі.
Макрон говорив про можливість введення військ в Україну
- Президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції 25 лютого зробив гучну заяву. Французький очільник обговорив можливість розгортання військ НАТО в Україні під час конференції на підтримку країни.
- Згодом прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що в НАТО відбуваються дискусії щодо потенційної присутності військ Альянсу на території України. Фіцо заявив, що деякі країни-члени Альянсу розглядають таку можливість після укладення двосторонньої угоди між ними та Україною.
- Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь 28 лютого оголосив, що Франція розглядає можливість відправлення солдатів в Україну. Атталь уточнив, що це рішення не передбачає безпосередньої участі французьких військових у бойових діях на фронті.
- Зрештою Еммануель Макрон звернувся до партнерів України і заявив, що наразі союзникам настав час активізуватися. Він наголосив, що станом на зараз не час "бути боягузами".