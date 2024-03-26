"Цей день може настати": Кулеба прокоментував можливість відправки військ НАТО до України

Понад місяць тому президент Франції Еммануель Макрон підняв у публічному просторі питання можливості відправки західних військ на територію України. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що Європа має звикнути до думки, що цей день може настати.

Зазначимо, що наразі єдиного рішення щодо можливості введення іноземних військ немає. Однак Кулеба наголосив, що Владіміра Путіна потрібно зупинити.

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Кулеба про Макрона

Дмитро Кулеба зазначив, що Україна була рада бачити те, у якому напрямку рухається полтіика Еммануеля Макрона. Він наголосив, що попри те, що Україна ніколи не просила "черевики європейських військ на місцях", на думку міністра, лідери ЄС повинні звикнути до думки, що "день може настати".

Я прекрасно розумію, що європейці не звикли до ідеї війни. Але це недбалість, яку європейці просто не можуть собі дозволити – ні собі, ні своїм дітям,

– наголосив Кулеба.

Як зазначив міністр, якщо Україна програє, то Путін не зупиниться.

Відправка іноземних військ