Президент увів санкції проти "ЗМІ", підприємств і підрозділів бойовиків на Донбасі

Під санкції України потрапили так звані "медіа" бойовиків, їхні підрозділи та підприємства на окупованому Донбасі. 24 червня президент Зеленський увів у дію рішення РНБо від 18 червня.

Під каральні обмеження потрапили представники так званих окупаційних "ЗМІ", а також бойові підрозділи утворень окупантів. У переліку – і десятки підприємств.

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Серед так званих "журналістів" під санкції потрапили:

керівник і головний редактор інформагентства "Луганськ" Максим Чаленко,

власник сайту "Луг24" Микита Мотунов,

глава онлайн-ресурсу "Дике поле" Олександр Патаман та інші.

У санкційному переліку не лише бригади бойовиків та батальйони, а також фонди та громадські рухи, що їм допомагають.

Коротко про санкції:

блокування активів;

обмеження торговельних операцій;

повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів;

заборона участі у приватизації, оренді державного майна;

заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України.

Термін дії санкцій – щонайменше 3 роки. Відповідальним за виконання указу призначили секретаря РНБО Олексія Данілова.

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Зеленський увів санкції проти оточення Путіна

Зазначимо, що 24 червня Зеленський також продовжив санкції проти десятків російських банків, а також увів обмеження проти представників оточення Путіна, у списку – бізнесмени, олігархи, високопосадовці.