Президент увів санкції проти "ЗМІ", підприємств і підрозділів бойовиків на Донбасі
Джерело:Офіс Президента
Під санкції України потрапили так звані "медіа" бойовиків, їхні підрозділи та підприємства на окупованому Донбасі. 24 червня президент Зеленський увів у дію рішення РНБо від 18 червня.
Під каральні обмеження потрапили представники так званих окупаційних "ЗМІ", а також бойові підрозділи утворень окупантів. У переліку – і десятки підприємств.
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Серед так званих "журналістів" під санкції потрапили:
- керівник і головний редактор інформагентства "Луганськ" Максим Чаленко,
- власник сайту "Луг24" Микита Мотунов,
- глава онлайн-ресурсу "Дике поле" Олександр Патаман та інші.
У санкційному переліку не лише бригади бойовиків та батальйони, а також фонди та громадські рухи, що їм допомагають.
Коротко про санкції:
- блокування активів;
- обмеження торговельних операцій;
- повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
- анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів;
- заборона участі у приватизації, оренді державного майна;
- заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України.
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Зеленський увів санкції проти оточення Путіна
Зазначимо, що 24 червня Зеленський також продовжив санкції проти десятків російських банків, а також увів обмеження проти представників оточення Путіна, у списку – бізнесмени, олігархи, високопосадовці.