Залишилися батьки й дружина: на війні загинув боєць Нацгвардії й палкий фанат "Полісся"

Стримуючи навалу російських загарбників на Луганщині загинув В'ячеслав Ключинський. Тепер йому назавжди залишиться 24 роки.

Ключинський загинув на війні 19 липня. Про загибель захисника повідомили представники Zhytomyr Lads.

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Що відомо про захисника

В'ячеслав Ключинський – один із лідерів фанатського руху "Полісся", боєць однієї з бригад Нацгвардії, представник молодого колективу Zhytomyr Lads.

В'ячеслав брав активну участь у фанатському житті "Полісся" ще з 2016 року, майже з початку існування колективу. Він підтримував клуб всюди і завжди, де це було можливо.

У 2019 році Ключинський став до лав Національної гвардії України і залишався бійцем НГУ під час повномасштабного вторгнення Росії. Але це не завадило йому і далі підтримувати "Полісся", поєднуючи військову службу з фанатським життям.

19 липня В'ячеслав загинув під час виконання бойового завдання в одній із найгарячіших точок українського фронту – у Луганській області, де росіяни пішли у свій контрнаступ. Неможливо описати словами всі наявні емоції.

Все, що нам лишається, – це нести пам'ять крізь роки про нашого Брата та мстити кожній мер**ті за нього та всіх, хто вже назавжди лишиться на Трибуні Героїв,

– написали у Zhytomyr Lads.

У колективі про В'ячеслава згадують як про веселу та самовіддану людину. Вдома у нього залишились батьки та дружина.