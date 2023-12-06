Вистрілив у російського солдата і встановив світовий рекорд: історія українського снайпера

Український снайпер ліквідував російського військового на відстані 3,8 кілометрів. Так стрілець побив світовий рекорд.

У листопаді 2023 року в мережі з'явилось відео, на якому український снайпер В'ячеслав Ковальський застрелив російського солдата. Постріл був здійснений на відстані 3,8 кілометрів.

Читайте також Виконували найголовніше завдання, – полковник запасу оцінив здобутки ЗСУ за рік

Як українському снайперу вдалось встановити світовий рекорд

18 листопада колишній бізнесмен, а нині боєць підрозділу військової контррозвідки СБУ В'ячеслав Ковальський ліквідував російського офіцера. Це сталось неподалік від російської військової бази на Херсонщині.

Український снайпер та його помічник спостерігали за окупантами, які рубали ліс. Але для того, щоб вистрілити, ранг російських військових видався занадто низьким.

Пізніше у ворожому таборі з'явився ще один чоловік, який інструктував солдатів. Ковальський зрозумів, що то був офіцер. В'ячеславу довелось нерухомо пролежати на морозі кілька годин, допоки не отримав команду стріляти. Проте перша спроба була невдалою: снайпер промахнувся. Далі він швидко перезарядив зброю та прицілився знову. На другий раз куля досягла своєї цілі. Для цього знадобилось всього 9 секунд.

Постріл був здійснений із вітчизняної рушниці "Володар Обрію".

Що таке Володар Обрію Багатоцільова мультикаліберна антиматеріальна снайперська гвинтівка, що розроблена однойменною українською компанією ТОВ "Володар Обрію". В її комплектації також використовуються елементи іноземних компаній: Bartlein Barrels Inc. (США), ARC Ballistics (Велика Британія), Baltic Bullets (Латвія).

Чи дійсно російський офіцер загинув

Деякі експерти демонструють скепсис щодо того, чи дійсно російський військовий помер. Так, свою недовіру висловив американець Міллард, який розробляє програмне забезпечення для перевірки балістичної зброї.

На сумніви В'ячеслав Ковальський відповів, що влучив у область живота та грудей. І впевнений у смерті офіцера через те, як той зігнувся та впав. "Немає шансів, що він вижив", – запевняє український снайпер.

Інші спеціалісти та експерти наголошують, що виконати такий постріл досить важко через низку факторів, зокрема, через напрямок вітру. Проте український військовий впорався із завданням та побив світовий рекорд. Раніше на першому місці був канадський снайпер, що при виконанні завдання в Іраку здійснив постріл на відстані 3 540 метрів. Друге місце посідав британець Крейг Харрісон. Він влучив у ціль з дистанцією у 2 475 метрів.

Яка ситуація на фронті