Один із найдосвіченіших пілотів Росії: під час збиття А-50 ліквідовано командира судна Левченка

Окрім літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, Збройним Силам вдалося ліквідувати й інші важливі цілі – екіпаж, що був на борту. Зокрема, "безвісти зник" командир повітряного судна В'ячеслав Левченко.

Окрім одного з найдосвідченіших пілотів Росії, російські пабліки називають ще 6 імен загиблих внаслідок падіння А-50. Однак цей список не повний – окупанти досі шукають, куди ж поділилися їх льотчики й оператори.

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Смерть досвідченого пілота

Разом з російським літаком А-50 було ліквідовано командира повітряного судна підполковника В'ячеслава Левченка. Він був одним з найдосвідченіших льотчиків російської армії.

Успішно демобілізовано. Командир авіаційного комплексу радіолокаційного дозору та наведення – А-50У підполковник В'ячеслав Левченко, льотчик 2 класу, учасник військового параду у Москві 2020 року. "Іванівці" більше не пролетять над Червоною площею,

– зазначив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

Окрім нього "безвісти" зникли ще декілька членів екіпажу А-50, зокрема майор М.А. Квасов – штурман, та ще 4 офіцери. Окрім того, на літаку Іл-22 було ліквідовано російського полковника Бурмістрова.

Ліквідація А-50: що відомо