Убив матір, а тепер "герой": яку небезпеку для Росії створюють зеки, що вижили на фронті

Майже від початку повномасштабного вторгнення Росія почала вербувати для війни в Україні в'язнів. Умовно "легалізував" цю процедуру ліквідований ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин.

Але проблема в тому, що ці в'язні, яким вдалося вижити, повертаються додому та ще й у статусі "героїв", відзначив 24 Каналу російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. І далі вони жодним чином не несуть покарання за свої важкі злочини.

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Росію заполонять в'язні

Аби поповнити втрати на фронті, Росії вкрай потрібен людський ресурс. Тому велика кількість потенційних 200-х була як раз у в'язницях. Забираючи на фронт, окупанти не обирали за статтями чи тяжкістю злочинів. Тому там опинялися і вбивці, і гвалтівники.

"Путін каже: людина зробила помилку. Чоловік вбив свою знайому, розчленував її, потім пропустив через м'ясорубку – помилково. І ця людина "помилувана", пройшла через ПВК "Вагнера" і відправляється додому, де здійснила цей злочин. Тобто уникають смертної кари (смерті на полі бою – 24 Канал). При чому уникають як правило ось такі упирі. Люди, яких неможна випускати у нормальне суспільство", – відзначив опозиційний журналіст.

Ігор Яковенко про в'язнів, які повертаються в Росії з війни: дивитись відео

Опозиційне російське видання "Медуза" за останні пів року зібрало 11 історій, в яких розповідається про в'язнів, які повернулися в Росію з війни. Вони, за даними видання, жорстоко вбивали своїх родичів, сусідів, дітей. Також фіксується чимало зґвалтувань дітей.

"Таких випадків багато. Хтось матір свою вбив заради випивки. І такі особи, які здійснили "помилку", вони повертаються у місця, де їх знають і знають що вони зробили. Вони повертаються у статусі "героя". Ще й у школу прийде – там влаштують урок мужності. Те, що відбувається – жахливо. Поняття добра та зла відсутні в сучасному путінському режимі", – додав Яковенко.

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