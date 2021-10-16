Вєсті Кремля. Слівкі: Американський ведмідь у подарунок для Путіна

Офіційний твіттер Росії "оригінально" привітав Володимира Путіна з днем ​​народження. Співробітники російського МЗС прикріпили колаж, на якому президент Росії йде поруч з американським ведмедем.

Якими курйозними подіями запам'ятався тиждень у Росії – дізнайтесь у програмі.

До теми Кива заявив, що наступного року Путіна з днем народження привітає вся Верховна Рада

Поклонська в Африці

Володимир Путін відправив "кримську прокурорку" Наталію Поклонську в Африку. Її призначили послом в Кабо-Колаборантка. Сама ж Поклонська вважає цю посаду ознакою високої довіри від глави Кремля.

Підлітків на виборах

У Росії пропонують підліткам, щро працюють, голосувати на виборах. Директор Інституту дослідження проблем сучасної політики Антона Орлоя вважає, що у такому віці молодь вже починає цікавитися правовим регулюванням і податковою політикою.

Зверніть увагу Небачена "щедрість": Росія хоче автоматично видавати громадянство дітям змішаних шлюбів

Розфарбовані ракети

Російську ракету-носій "Союз-2.1а" оздобили хохломськими розписом та спеціальним надписом. Це зробили до святкування 800-річчя Нижнього Новгорода.

Незаконна міграція з Білорусі

У Німеччині розслідують причетність Олександра Лукашенка до організації незаконної міграції людей через Білорусь до країн Європейського Союзу. За інформацією видання Bild am Sonntag, мігранти із країн Близького Сходу спершу зупиняються у Білорусі, а тоді прикордонники перевозять їх до ділянок польського кордону, які мають найслабшу охорону.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 16 жовтня: дивіться відео