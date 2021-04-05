Вєсті.UA: Білоруські пропагандисти поширюють фейки про Україну

Провладні білоруські ЗМІ взялись за розповіді про те, яке погане життя в Україні. Водночас телеведуча одного з пропагандистських телеканалів Юлія Артюх потрапила у базу "Миротворця" через антиукраїнські висловлювання.
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Детальніше про курйозні випадки в Україні станом на понеділок, 5 квітня 2021 року – у програмі.
Зверніть увагу Після фейку про "голодних українців" білоруська пропагандистка загриміла до "Миротворця"
Вироблення вакцини в Україні
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що потрібно виробляти свою вакцину. Український препарат, як зауважив Степанов, може бути дорожчим, однак його виробництво – питання національної безпеки.
До теми Україна повинна виготовляти свою вакцину проти коронавірусу: що для цього потрібно
Жомова яма більше не для Киви
Ілля Кива позбувся своєї жомової ями, яка у 2019 році принесли йому мільйон 200 тисяч гривень. Водночас у декларації одіозного нардепа з'явився Rolex за майже 400 тисяч гривень.
Більше читайте тут З декларації Киви зникла жомова яма і з'явився Rolex за майже 400 тисяч гривень
Повернення Юлії Мендель
Програма прессекретарки Володимира Зеленського Юлії Мендель провалилася. Але вона повернулась на телеканал "Дом". В ефірі Мендель заявила, що в Україні є "українська російська мова".Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 5 квітня: дивіться відео