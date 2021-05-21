Вєсті.UA: Зеленський розповів про епоху бідності та кінець корупції

Володимир Зеленський підсумував другу річницю президентства на традиційній пресконференції. Він відзначив, що епоха бідності й корупції в Україні ще не закінчилась. І вкотре відповів на питання про другий термін.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на п'ятницю, 21 травня – у програмі.

До теми Донбас, боротьба з олігархами та другий термін: про що Зеленський говорив на пресконференції

Догана Тищенку за скандал з вечіркою

"Слуга народу" покарала депутата Миколу Тищенка за скандал зі святкуванням дня народження його дружини в розпал карантину. Нардепу оголосили офіційну догану. Про це заявив глава фракції Давид Арахамія.

Читайте також Офіційна догана: у "Слузі народу" покарали Тищенка за скандальну вечірку

Дозвіл на затримання соратника Медведчука Козака

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Тараса Козака, якого підозрюють у державній зраді. Соратника Віктора Медведчука вже оголосили в розшук.

Зверніть увагу СБУ отримала дозвіл на затримання Тараса Козака

Поява Ганни Герман у програмі Оксани Марченко

Колишня народна депутатка і соратниця Віктора Януковича Ганна Герман з'явилася у програмі Оксани Марченко "Паломниця". Вона розповіла дружині Віктора Медведчука історію про те, як її відганяли від Гробу Господнього.

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням

Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 21 травня: дивіться відео