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Вєсті Кремля. Безжальний російський бойкот. Російський футбол отримав нове обличчя

Вєсті Кремля 44

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 12.04 –російський бойкот страшний і безжальний, як російська логіка. Сьогодні російська прем’єр-ліга обзавелась новим логотипом. Оновлене обличчя російського клубного футболу відтепер асоціюватиметься із ведмедем.

Також у випуску:

Як сирійці збивали "безпомощниє ракєти Запада".

Тепер росіяни житимуть мало і погано. Звісно що, через... Трампа.

Теги: Війна у Сирії Санкції Новини політики Новини Росії Вєсті Кремля
Джерело: 24 Канал
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