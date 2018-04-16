Вєсті Кремля. Безжальний російський бойкот. Російський футбол отримав нове обличчя
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 12.04 –російський бойкот страшний і безжальний, як російська логіка. Сьогодні російська прем’єр-ліга обзавелась новим логотипом. Оновлене обличчя російського клубного футболу відтепер асоціюватиметься із ведмедем.
Також у випуску:
Як сирійці збивали "безпомощниє ракєти Запада".
Тепер росіяни житимуть мало і погано. Звісно що, через... Трампа.
Джерело: 24 Канал
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