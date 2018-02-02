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Вєсті Кремля. Найвідоміший росіянин. Нове захоплення Жириновського

Вєсті Кремля 22:22, 2 лютого 549 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 02.02 – четверо росіян ставали лауреатами Нобелівської премії з літератури, троє з них жили та творили за межами Батьківщини. Про причетність до РФ деяких метрів літератури світ дізнається лише зараз. Часто пенсіонери люблять їздити по магазинах і порівнювати ціни. Схоже, на пенсію треба і Жириновському, той поїхав аж в Пітер поглядіти в супермаркет.

Також у випуску:

Майбутня професія Путіна.

Як деукраїнізувати фреску.

Теги: Скандал Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Жиріновський Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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