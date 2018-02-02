Вєсті Кремля. Найвідоміший росіянин. Нове захоплення Жириновського

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 02.02 – четверо росіян ставали лауреатами Нобелівської премії з літератури, троє з них жили та творили за межами Батьківщини. Про причетність до РФ деяких метрів літератури світ дізнається лише зараз. Часто пенсіонери люблять їздити по магазинах і порівнювати ціни. Схоже, на пенсію треба і Жириновському, той поїхав аж в Пітер поглядіти в супермаркет.

Також у випуску: Майбутня професія Путіна. Як деукраїнізувати фреску.