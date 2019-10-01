Вєсті Кремля: Що російський спецназ забув в Осло? РФ будує репліку ракети Ілона Маска
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 1 жовтня – у Норвегії є фйорди, казкові будиночки, тупики та інша мила фауна, а ще можна побачити російський спецназ. Росія змирилася з тим, що ніколи в житті не зможе наздогнати Ілона Маска. Тому хочуть, аби приватні компанії зробили їм бодай якусь ракету, хай вже й репліку.
Також у випуску:
Тотальне "іх там нєт".
Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 1 жовтня 2019:
Джерело: 24 канал
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