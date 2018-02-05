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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

Вєсті. UA. Дорогі забаганки українського радикала. Нова поява соратників Віктора Легітимного

Вєсті.UA 20:53, сьогодні 237 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 05.02 – гардероб головного радикала у робочі будні стандартний, але коли Валерійович вибирається за кордон – його гардероб перетворюється на типового представника "блакитної крові". Не так давно один із телеканалів показав інтерв'ю зі Андрієм Портновим, колишнім першим заступником глави адміністрації Януковича. Здавалося, що це вже дно. Але знизу постукали.

Також у випуску:

Як розмножуються Соціалістичні партії в Україні.

Скільки в Україні автомобілів на "євробляхах".

Теги: Новини України Новини політики Вєсті.UA Олег Ляшко Гроші СПУ Віктор Янукович
Джерело: 24 Канал
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