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Вєсті. UA. Нова схованка офшорів Порошенка. Юля Тимошенко рятує Трампа

Вєсті.UA 22:21, 6 лютого 1723 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 06.02 – Петро Олексійович здобув чергову перемогу, ще один безвіз із країною, куди може полетіти середньостатистичний українець або де гарант зможе переховати свої скарби. Секс-скандал щодо Дональда Трампа та порноакторки Стефані Кліффорд у США вже не вщухає декілька місяців. Аби владнати цю пікантну проблему на допомогу спішить Вона – Юлія Тимошенко.

Також у випуску:

Яке місце у світовому рейтингу рівня життя посідає Україна.

Наталія Поклонська видала чергові перли про те, що відбувається в Україні.

Теги: Новини України Новини Росії Новини США Петро Порошенко Юлія Тимошенко Вєсті.UA Дональд Трамп Безвізовий режим
Джерело: 24 Канал
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