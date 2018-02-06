Вєсті. UA. Нова схованка офшорів Порошенка. Юля Тимошенко рятує Трампа

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 06.02 – Петро Олексійович здобув чергову перемогу, ще один безвіз із країною, куди може полетіти середньостатистичний українець або де гарант зможе переховати свої скарби. Секс-скандал щодо Дональда Трампа та порноакторки Стефані Кліффорд у США вже не вщухає декілька місяців. Аби владнати цю пікантну проблему на допомогу спішить Вона – Юлія Тимошенко.

Також у випуску: Яке місце у світовому рейтингу рівня життя посідає Україна. Наталія Поклонська видала чергові перли про те, що відбувається в Україні.