Вєсті. UA. Жир. Український слід в російських наркотиках. Темні часи Порошенка

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 03.03 – як відомо, головний ворог і шкідник Росії – американський президент. Та виявляється, він у своїх злих намірах не єдиний. На думку російських чиновників, його вірні посіпаки – це українці. "Темні Часи" – шестиразовий номінант на Оскар, стрічка про життя-буття Вінстона Черчилля. Але тепер "темні часи" настали і для Петра Порошенка.

Також у випуску: Арсен Аваков планує стати справжнім італійцем. Український "Шрек" стає ближчим до дітей. Головний екс-фіскал бідує. Нова поп-зірка української політики. Ленінопад по-криворізьки: як "декомунізували" місто.