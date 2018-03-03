Вєсті. UA. Жир. Український слід в російських наркотиках. Темні часи Порошенка
Вєсті.UA 21:14, 3 березня 1904 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 03.03 – як відомо, головний ворог і шкідник Росії – американський президент. Та виявляється, він у своїх злих намірах не єдиний. На думку російських чиновників, його вірні посіпаки – це українці. "Темні Часи" – шестиразовий номінант на Оскар, стрічка про життя-буття Вінстона Черчилля. Але тепер "темні часи" настали і для Петра Порошенка.
Також у випуску:
Арсен Аваков планує стати справжнім італійцем.
Український "Шрек" стає ближчим до дітей.
Головний екс-фіскал бідує.
Нова поп-зірка української політики.
Ленінопад по-криворізьки: як "декомунізували" місто.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі