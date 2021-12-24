Вєсті.UA: Офіс Президента зайнявся клонуванням Зеленського

Україні вдалось показати послам, як можна клонувати Володимира Зеленського. Лідер країни проголосив промову і сам собі аплодував.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 24 грудня – читайте далі.

До теми Ляп від Офісу Президента: Зеленський у відео з Гути "виступив сам перед собою"

Марченко анонсувала нову "Паломницю"

Оксана Марченко анонсувала другий сезон "Паломниці". В ньому, ймовірно, буде більше поцілованих черепів, а в перервах між катаннями на джипі стане більше диванних роздумів про життя.

Харків'янка набила тату з Кернесом

Жителька Харкова набила тату з портретом нового мера Ігоря Терехова. Тепер його процес перетворення на Геннадія Кернеса вже не зупинити.

Детальніше читайте тут Харків'янка набила на нозі портрет нового мера Терехова: фото "креативу"

Чаус оскаржить звільнення в ОАСК

Микола Чаус оскаржить своє звільнення з Дніпровського районного суду. Зробить він це у "вовчому" Окружному адміністративному суді, в якого давно "відмовили гальма".

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 24 грудня: дивіться відео