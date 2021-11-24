Вєсті.UA: Росія запустила нову провокацію у центрі Києва

Антивакцинатори влаштували акцію в Києві, хоч їхній лідер сидить за ґратами. Вони переконані, що Остапа Стахіва затримали безпідставно. Водночас СБУ впевнена, що головний "антиваксер" керував антиукраїнською мережею за вказівкою Кремля.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 23 листопада – дізнайтесь у програмі.

До теми У Києві антивакцинатори влаштували мітинг: центр перекрито, поліція посилила безпеку

Тищенко може очолити КМДА

"Слуги народу" вирішили призначати голову КМДА з Банкової, а потенційним кандидатом від президентської партії може стати Микола Тищенко. Одіозного мера Київ може отримати за умови, що у Верховній Раді проголосують за закон про столицю.

Аваков намагається повернутися у політику

Ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков виклав фотографію з Комаровським, Гройсманом, Шустером і Гордон у соцмережі. Цей інфопривід обговорювали майже усі. Водночас стало відомо, що одіозний ексглава МВС намагається повернутися в політику під опозиційними гаслами до чинного президента.

Гордон перевзувся на ходу

Дмитро Гордон свого часу підтримував главу держави Володимира Зеленського. Зараз же популярний блогер приєднався до опозиційного шашлика з Аваковим та його новоспеченими "лицарями". Не виключено, що журналіст збирається до парламенту нового скликання.

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