Вєсті.UA: Є надія, що Медведчука таки кинуть на обмін

Зеленський заявив, що Віктора Медведчука можна обміняти на утримуваних українців, якщо Росія підтвердить його друге громадянство. Та сам Медведчук відповів, що його така ідея не цікавить.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 18 жовтня – у програмі.

Зверніть увагу Ідея обміну не цікавить, – Медведчук стверджує, що не має російського громадянства

Скандал довкола РНБО

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що до списку "злодіїв у законі" внесли 108 осіб. Однак це сталося "не помилково, а з помилками у даних". Запевнив, що всі неточності вже виправлені.

Новий вчинок Киви

Одіозний нардеп Ілля Кива у день роковин вбивства Степана Бандери записав відео, у якому відсвяткував цю дату салютом. Він тримав при цьому у руках бойовий автомат.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 18 жовтня: дивіться відео