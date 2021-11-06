Вєсті.UA. Жир: Аваков став занадто крутим для посади глави МВС
Джерело:"Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі
Арсен Аваков розкрив таємницю, чому пішов у відставку. Він заявив, що його компетентність не може реалізовуватися далі. Ексміністр внутрішніх справ, мовляв, став надто крутим для тієї посади.
Про інші курйозні події, які відбулись в Україні упродовж тижня – у програмі.
До теми Come back Авакова: ексглава МВС повертається в політику з трьома "колишніми"
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Підсумковий випуск "Вєсті.UA. Жир" за 6 листопада: дивіться відео