Вєсті.UA. Жир: У Кривому Розі воскресили ексрегіонала

Здавалося б, що Банкова візьме контроль над рідним містом гаранта, але секретар міськради, "слуга народу" зненацька подав у відставку. Тоді у Юрія Вілкула зненацька покращилось здоров'я і його обрали мером Кривого Рогу.

Про найголовніші події, які відбулися в Україні у 2021 році – дізнайтесь далі.

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В Росії "палало" через День Незалежності

Знайшлись ті, кому не сподобалось святкування Дня Незалежності України. Російську пропагандистку Ольгу Скабєєву бомбануло те, що наша держава провела військовий парад.

Кива вирішив постраждати

Під час Дня незалежності Ілля Кива страждав та сумував. Скандальний політик сказав, що не святкуватиме цей день. Також йому сильно допікало, що в небі над Києвом пролетів найбільший у світі літак "Мрія".

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