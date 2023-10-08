Росія раптово обмежила в'їзд українців: як пускатимуть громадян через треті країни
Росія обмежить в'їзд громадян України з третіх країн. Зокрема, українці зможуть заїхати у ворожу країну тільки у двох місцях.
Відповідну інформацію повідомили російські пропагандисти з посиланням на документ російського уряду, який вони мають в розпорядженні. Обмеження діятимуть з 16 жовтня, пише 24 Канал.
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Які обмеження запровадила Росія для українців
Російські пропагандисти розповіли, що ворожий уряд видав розпорядження, згідно з яким з 16 жовтня вороги запровадили тимчасовий порядок в'їзду до Росії громадян України з території інших держав.
Згідно зі змінами країни-окупанта, українці можуть в'їжджати на територію Росії лише через:
- автомобільний пункт пропуску "Лудонка" з Латвії у Псковській області;
- аеропорт "Шереметьєво".
Громадяни України, які прибувають до Росії з території інших держав, з 16 жовтня зможуть в'їжджати в нашу країну тільки через автомобільний пункт пропуску "Лудонка" у Псковській області та повітряний пункт пропуску, розташований у московському аеропорту "Шереметьєво",
– заявили пропагандисти.
За їхніми даними, цей порядок розповсюджується як на дорослих громадян, починаючи з 14 років, так і на дітей, які їдуть в супроводі законного представника, опікуна чи піклувальника з-поміж громадян іноземних держав.
Однак Росія продовжує далі гнути свою позицію щодо українських дітей – громадяни України до 14 років, які прямують із третіх країн самостійно або у супроводі законних представників, далі можуть заїжджати у країну-терориста з різних місць пропуску.
Кремль також запевнив, що нібито захід тимчасовий та спрямований "на безпеку жителів Росії в умовах, що склалися". Проте, які ж "умови" вороги не пояснили.
Проте запевнили, що заїжджати в Росію через окуповані Кремлем території України далі можна.Зверніть увагу!
Як відбувається перетин кордонів з Росією
- Українці можуть повернутись додому з Росії через Сумську область. У Держприкордонслужбі пояснювали, що діє пункт пропуску Покровка, що в Сумській області.
- Окрім того, писали про можливість повернутись додому на напрямку кордону з Білоруссю через один з пунктів пропуску на Волині.
- До речі, з 1 липня 2022 року Україна запровадила візовий режим для росіян.